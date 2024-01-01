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看不見的怪物：美國連環殺手

罪案偵輯頻道 - 今日 05:45PM
 
在多年的恐懼後，「五人幫」中的剩餘三人在1991-2005之間被捕。諷刺的是，他們所利用的完美文化、媒體和科技風暴也註定了他們的命運。

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