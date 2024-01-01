Home > 頻道 > 電影頻道 > HITS Movies > 魔鬼剋星

魔鬼剋星

HITS Movies - 今日 06:00PM
 
三名超心理學家被迫拿出大學經費，在紐約市開設了一家獨特的鬼魂清除服務店，吸引了驚恐而又持懷疑態度的顧客。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結