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威廉薛特納神祕檔案

歷史頻道 - 2024.03.12(二) 07:10PM
根據希臘哲學家柏拉圖，失落的亞特蘭提斯大陸曾經是被大災難摧毀的先進文明的家園。但柏拉圖的故事只是神話？還是亞特蘭提斯真的存在？

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