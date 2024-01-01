朱利安魔術師在威尼斯海灘木板路上讓珠寶商的戒指在稀薄的空氣中旋轉。賈斯汀弗洛姆在他最大的粉絲畢業禮上帶來驚喜。西蒙皮耶羅使骨頭從平板電腦中冒出來，狗都看呆了。所有這一切以及更多魔術，盡在世上最偉大的魔術師合輯。