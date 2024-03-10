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黃金48小時之後

罪案偵輯頻道 - 2024.03.10(日) 06:35PM
對於那些受兇殺案影響最大的人來說，「黃金48小時」只是一個開始，「黃金48小時之後」延續了「黃金48小時」的內容，講述了該係列中最扣人心弦的案子的故事。

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