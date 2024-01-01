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阿瑪巫那：馬來西亞武器盜竊案

罪案偵輯頻道 - 今日 04:00PM
 
馬來西亞歷史上最大的一次軍火搶劫案很快演變成為一場人質危機，以及連續五天的警匪對峙。特警受命前去調查，卻反被俘虜並折磨致死。

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