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新手警察(第一季）

AXN - 2024.03.04(一) 11:55AM
 
好警察安迪必須打破規則，以獲得被虐者的信任，因法律制度曾多次使其失望。與此同時，其他新手警察為了某個原因在「格鬥之夜」一決高下。

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