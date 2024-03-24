劇情描描述蜘蛛人彼得帕克在經歷一連串的激烈事件後，依然沉浸在悲痛情緒的他決定暫時卸下自己「鄰家英雄」的身分，跟好友來趟歐洲之旅享受高中生活。然而在彼得遇見神盾局局長尼克福瑞與神秘法師(傑克葛倫霍 飾演)後，他被迫捲入調查幾宗橫跨城市、造成重大死傷的未知怪物攻擊事件，這美好旅行一夕間全變了樣…