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建構世界的食品

歷史頻道 - 2024.03.02(六) 09:00PM
在成長中的麵包產業尋求主導地位時，李·馬歇爾賭上一種全新的白吐司，這是他無意間受到家庭主婦瑪格麗特·魯德金的啟發，想出了更健康的替代品。

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