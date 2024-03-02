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數位成癮

罪案偵輯頻道 - 2024.03.02(六) 04:00PM
史蒂芬妮的過去讓她深陷創傷，只有在網路上才能感到安全，但她的家人和朋友擔心她的網路活動正在造成傷害。馬修透過3C裝置在青春期倖存下來。

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