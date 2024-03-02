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記憶神探 (第四季)

AXN - 2024.03.02(六) 11:05AM
一名無家者意外死亡，揭發了一宗綁架及謀殺案。嘉莉（波比蒙哥馬利飾）和艾爾（迪倫沃爾什飾）調查一間建築公司和跨國犯罪集團的連繫。

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