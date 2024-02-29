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黃金48小時現場戳到痛處

罪案偵輯頻道 - 2024.02.29(四) 09:05PM 節目表
 
下士傑曼·羅傑斯在阿拉巴馬州莫比爾出生長大，在這個城市有很深的淵源。本集特別節目揭開羅傑斯與調查對象有關聯的三起案件。

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