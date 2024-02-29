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銀河英雄傳說 DIE NEUE THESE 激突

ANIMAX - 2024.02.29(四) 09:00PM 節目表
 
米達麥亞的正義感激怒了馮・布朗史維克公爵。擔心最糟的情況會發生，羅嚴塔爾向萊因哈特請求協助。

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