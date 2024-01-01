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「艾美許壯漢」：殺妻實錄

Lifetime - 今日 10:00PM 節目表
 
這部Lifetime原創電影重新講述一個自稱為「艾美許壯漢」的男子，與他的情婦密謀殺害妻子的故事，案件震撼保守的艾美許社群。

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