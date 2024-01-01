海狼特警：夏威夷篇(第三季)

雲妮莎拉雪飾演海軍犯罪調查局的珍珠港負責人特別探員珍天寧，她與信心堅定的專業團隊，在工作、家庭和國家之間爭取達至平衡，同時要調查高風險的罪案，當中涉及軍方人員、國家安全以及這個陽光燦爛的天堂小島內的謎團。