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海狼特警：夏威夷篇(第三季)

AXN - 今日 06:05PM 節目表
 
雲妮莎拉雪飾演海軍犯罪調查局的珍珠港負責人特別探員珍天寧，她與信心堅定的專業團隊，在工作、家庭和國家之間爭取達至平衡，同時要調查高風險的罪案，當中涉及軍方人員、國家安全以及這個陽光燦爛的天堂小島內的謎團。

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