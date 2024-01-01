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魯邦三世 PART6

ANIMAX - 今日 03:30PM 節目表
 
魯邦回到智惠身邊後，殺氣騰騰的暗殺者馬蒂雅試圖加害於他，她的眼神中滿是詛咒自身人生的苦惱情感。魯邦與她對戰時，突然有一發子彈中斷了兩人的對峙，原來是次元、五右衛門、不二子前來助陣。此時魯邦大膽露出笑容，他能否將被偷走的「根源」成功奪回？

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