魯邦三世 PART6

魯邦回到智惠身邊後，殺氣騰騰的暗殺者馬蒂雅試圖加害於他，她的眼神中滿是詛咒自身人生的苦惱情感。魯邦與她對戰時，突然有一發子彈中斷了兩人的對峙，原來是次元、五右衛門、不二子前來助陣。此時魯邦大膽露出笑容，他能否將被偷走的「根源」成功奪回？