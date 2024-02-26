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搬或翻

Lifetime - 2024.02.26(一) 08:00PM 節目表
 
在七年的愛情長跑之後，查德 (Chad) 與安布爾 (Amber) 將在幾周後步入婚姻的殿堂。這對夫婦三年前投資買了一套房子，但是很快就住不下了，部分原因是查德的“寶貝”。

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