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驅魔少年

ANIMAX - 2024.02.26(一) 06:30PM 節目表
 
神田要求亞連等人先走，決定獨自對抗阻擋眾人前行的司金。雖然一行人試圖阻止，他卻不惜使用武器「六幻」，甚至發動招式「界蟲一幻」與他們刀刃相向。大家只好留下神田，繼續趕路。司金與神田對打時，開始在體內貯存龐大能量。

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