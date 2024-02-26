神田要求亞連等人先走，決定獨自對抗阻擋眾人前行的司金。雖然一行人試圖阻止，他卻不惜使用武器「六幻」，甚至發動招式「界蟲一幻」與他們刀刃相向。大家只好留下神田，繼續趕路。司金與神田對打時，開始在體內貯存龐大能量。