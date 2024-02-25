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艾美許女孩的原罪

Lifetime - 2024.02.25(日) 10:00PM 節目表
瑞素拒絕遵從父母命令，不願把終身幸福交托給虐待她的男人。作為懲罰，她被送到一個為「不守婦道」的女孩設立的「康復」機構。幾經周折成功逃脫後，她必須學會靠著自己，勇敢面對這個新世界。

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