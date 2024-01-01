結合動感與喜感的動作片。威爾史密斯飾演一個不受拘束的單身漢勞瑞；馬汀勞倫斯飾演一位好好先生的妙警探柏內，兩人是邁阿密警局特別緝毒小組的最佳拍檔，在警局的表現都一直保持相當的水準，直到有一次，他們被警局總部的一通電話召回，必須弄清楚一樁上億美元的毒品證據為何會消失？如果查不到的話，就回家吃自己！