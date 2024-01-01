惡魔大軍持續有意地朝巨大白色物體發動攻擊，開出一個洞，亞連與利娜莉透過洞口隱約看到人類的上半身。利娜莉疑惑地呢喃斯曼的名字，隨後方寸大亂地失聲吶喊。亞連對此感到震驚。究竟為何INNOCENCE不適合者的降咎現象會發生在斯曼身上？