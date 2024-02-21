棘手KICK腳障礙賽 (第八季)

重新構思的系列將採用新的方式和元素，將參賽者的運動能力、野心和決心推向更高的極限，同時帶來一些史詩般的失敗！每場比賽分為三個回合，每回合均設有令人目瞪口呆的多障礙賽道，有多個部分需要策略和判斷，旨在進一步挑戰參賽者的能耐，帶來更有趣和更驚人的橫「沖」直撞！當然，節目標誌性的環節-大球-要回來復仇了。