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約會殺機

Lifetime - 今日 10:00PM
 
漢娜在交友程式上結識了完美的對象丹尼爾。不久後，孩子的保姆卻遭到謀殺，而漢娜則僥倖逃脫。她確實意識到殺機臨近，問題是兇手真的是丹尼爾嗎？還是另有其人呢？

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