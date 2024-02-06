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百慕達三角洲：進入受詛咒的水域

歷史頻道 - 2024.02.06(二) 10:50PM
 
團隊爭取特殊設備進行大規模搜尋，要找到兩架消失得無影無蹤、載有數十人的大型空軍飛機。最然進行了大規模的搜尋，但找不到任何東西。

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