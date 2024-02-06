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代理警長（第一季）

AXN - 2024.02.06(二) 05:15PM
 
神秘的槍擊事件讓自己人受傷，標與隊員們出發尋找槍手。查理嘗試回答槍擊事件發生的經過，讓祖瑟夫得以揭曉真相。與此同時，代理郡長謝利嘗試控制警局，標提醒了他誰才是老大。

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