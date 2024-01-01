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跟著兇手的腳步

罪案偵輯頻道 - 今日 04:55PM
 
大衛·斯潘塞(13歲)和派翠克·沃倫(11歲)這一對好友于1996年12月27日淩晨失蹤。直到今天，兇手仍沒有被指控，他們的屍體也未被找到。

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