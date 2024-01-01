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魅力高校事件簿

Lifetime - 今日 10:00PM
 
布麗安娜和她十幾歲的女兒朱莉搬到了一個新的城鎮。在那裡，朱莉加入了高中裡備受推崇的啦啦隊。然而，隨後其中一名啦啦隊員遭遇了一場神秘的事故。

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