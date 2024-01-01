魯迪烏斯、艾莉絲、瑞傑路德接下調查魔物的公會委託，前去石化森林，碰見接獲相同委託的兩組冒險者。當三方打算趕在第一時間搶先完成任務，魯迪烏斯被迫做出某個決定。另一方面，洛琪希來到發生轉移事件的菲托亞領地，拜訪魯迪烏斯家。