翔子一家因丈夫公司倒閉而搬到新城鎮。鬼久保食品公司的社長家族主宰著此地。社長夫人令翔子倍感折磨，翔子的丈夫不斷地被社長責備，連兒子也被社長兒子欺負。某天翔子因遲到在婦人會被要求下跪道歉，心懷憎恨的她不禁大叫，這時水虎現身並前來履行約定。