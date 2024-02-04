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比得兔：逃跑計畫
AXN
- 2024.02.04(日) 09:45PM
小兔比得與他的姊妹手足小福、小白、小毛、班傑明，與菜園小麥先生(多姆納爾格里森 飾演)握手言和，麥先生也將和好心的碧小姐(蘿絲拜恩 飾演)結婚。但小兔比得一直被小麥先生視為麻煩，即便比得（詹姆斯柯登 配音）盡了最大的努力，企圖扭轉自己調皮搗蛋愛的形象，但小麥和其他兔兔還是認為他固執愛惡搞！一次意外發生讓比得傷心出走，沒想到他卻在都市裡找到知音同伴，過去的調皮小聰明也大受肯定讚賞！
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