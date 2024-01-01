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ANIMAX - 今日 04:00PM
雷因等人向暗影騎士挑戰，透過增幅之力強化的奏以強烈的一擊打倒對方。索菈與露娜決定離開故鄉，與雷因同行，於是他再次與新的最強種締結契約。將真實之盾交給阿利奧斯的雷因雖獲邀加入他的隊伍，但仍決定與奏她們一同前行並為今後的事做打算，好好面對自我。

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