雷因等人向暗影騎士挑戰，透過增幅之力強化的奏以強烈的一擊打倒對方。索菈與露娜決定離開故鄉，與雷因同行，於是他再次與新的最強種締結契約。將真實之盾交給阿利奧斯的雷因雖獲邀加入他的隊伍，但仍決定與奏她們一同前行並為今後的事做打算，好好面對自我。