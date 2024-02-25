2009年，美國貨輪阿拉巴馬號在海上遭到挾持，對方是惡名昭彰的索馬利亞海盜！這是兩百年來第一艘美國貨輪遭到洗劫的事件。由湯姆漢克出飾的船長菲利浦為了保護其餘的船員安全，自願獨自一人作為海盜的人質。接著，海盜和美軍對峙了幾天，雙方僵持不下；最後是由歐巴馬總統下令，派遣美國海軍精銳「海豹」突擊隊執行救援任務，在狙擊手射殺了三名海盜之後，順利讓人質平安獲救。