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頭條新聞之外：蓋比·佩蒂托的故事

罪案偵輯頻道 - 2024.02.02(五) 04:55PM
 
本集特別節目透過蓋比的社群媒體足跡，詳細說明這場悲劇性公路之旅的沉浮波折。講述者為與她熟識的人以及線上陌生人和網路偵探社群。

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