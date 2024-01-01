秘密內幕-女警的反擊

川合描繪的肖像畫讓有性犯罪前科的安田大二郎成為女高中生猥褻事件的嫌疑犯。被派到共同特別搜查總部的川合負責詳查監視器畫面，她出於某個理由開始淚流不止。牧高向封閉內心的被害者問話，藤和源等搜查員則觀察目標對象的舉動。警察開始將嫌犯逼得走投無路。