洛杉磯警長去世，標荷利斯達突然要頂上，領導世上數一數二的大批警力。標眼中只有公義，他要指揮全洛杉磯最精良的警員，包括副警長基特禾特、副警長布安娜比雪和副警長祖瑟夫哈里斯。他們的工作相當危險，不時要進入洛杉磯縣綜合醫院就醫，而標也不時與醫院的腫瘤外科主任，兼他妻子的寶拉懷爾斯醫生大鬧一場。