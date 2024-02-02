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代理警長（第一季）

AXN - 2024.02.02(五) 05:10PM
 
洛杉磯警長去世，標荷利斯達突然要頂上，領導世上數一數二的大批警力。標眼中只有公義，他要指揮全洛杉磯最精良的警員，包括副警長基特禾特、副警長布安娜比雪和副警長祖瑟夫哈里斯。他們的工作相當危險，不時要進入洛杉磯縣綜合醫院就醫，而標也不時與醫院的腫瘤外科主任，兼他妻子的寶拉懷爾斯醫生大鬧一場。

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