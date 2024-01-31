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獨行俠：技能挑戰

歷史頻道 - 2024.01.31(三) 06:10PM
 
卡莉·諾斯（第3季）、亞摩斯·羅德里奎茲（第7季）和盧卡斯·米勒（第1季）接受喬爾凡德隆（第7季）的挑戰，要製作兩個能夠擊敗大型獵物的射彈。

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