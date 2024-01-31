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狗狗愛書冒險趣 :1

BBC CBeebies - 2024.01.31(三) 04:10PM
 
巴弟想回到過去，我們的兩位冒險家去拜訪一位擁有時光機的發明家。每次他們想使用機器的時候都會出差錯，越是回到更久遠的過去情況就變得更糟。幸好他們回到現代了。

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