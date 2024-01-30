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河口屠夫

罪案偵輯頻道 - 2024.01.30(二) 08:15PM
 
在多娜·班奈特·喬斯頓的犯罪現場發現的輪胎痕向警方提供一長串可能的嫌疑犯，亦即巴頓魯治區域每一個曾購買Aquatred輪胎的人。

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