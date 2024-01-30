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聯邦調查局：頭號通緝 (第四季）

AXN - 2024.01.30(二) 08:50PM
 
一名地質學教授被殺，使團隊破解一個有關內戰時期神秘寶藏的古老傳說，團隊更遇上一個兇殘的逃犯，為了找到黃金不惜大開殺戒。

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