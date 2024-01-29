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跟著兇手的腳步

罪案偵輯頻道 - 2024.01.29(一) 11:45PM
 
在1967年11月，在白金漢郡的英國皇家空軍哈頓基地 (RAF Halton) 的煤場木造區發現了麗塔·艾利斯的屍體。雖然會定期調查懸案，但這樁命案經過50年仍未破案。

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