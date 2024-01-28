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BTK：連環殺手的自白

罪案偵輯頻道 - 2024.01.28(日) 07:25PM
表面上，丹尼斯·雷德看起來像「一般人」，但私底下卻懷有陰暗的幻想生活，並在另一個自我BTK（綁虐殺）的偽裝下實現心中的想像，讓堪薩斯州威奇托人心惶惶。

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