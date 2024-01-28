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啾啾與奶奶:3

BBC CBeebies - 2024.01.28(日) 08:10PM
啾啾與奶奶在辛西亞的花園裡發現一個鳥巢，啟發啾啾為小熊貓築巢。同時爸爸也教啾啾如何像吹出像鳥叫聲的口哨。

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