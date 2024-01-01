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現代奇跡：機器

歷史頻道 - 今日 06:10PM
 
亞當·裡奇曼在雅馬哈生產全地形車、水上摩托車等的工廠體驗了一次腎上腺素飆升之旅後，接著又深入瞭解了Diggerland USA——一家旨在讓人們在使用動力傘時飛得更高的公司。

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