Home > 頻道 > 教育/紀實 > 歷史頻道 > 獨行俠：技能挑戰

獨行俠：技能挑戰

歷史頻道 - 2024.01.24(三) 06:10PM
 
喬登·約納斯（第6季獲勝者）挑戰三位建築專家喬爾凡德隆（第7季）、卡莉·諾斯（第3季）和布里特·阿哈特（第3季和第5季），要透過住所打造木筏。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結