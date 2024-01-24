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迷失優勝美地

Lifetime - 2024.01.24(三) 10:00PM
 
當卡翠娜和珍妮花遇上了完美的男子瑞克，卡翠娜旋即被迷到，她確信自己遇到了真命天子。及後卡翠娜突然失踪，珍妮花懷疑妹妹被綁架，並試圖展開拯救行動。

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