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中年新手警察 (第五季)

AXN - 2024.01.24(三) 11:35PM
 
在聯邦調查局幫助下，洛佩茲偵探不惜一切，幫助以利亞斯通打倒幫派頭目換取安全。 同時，諾蘭和貝利必須處理他已故母親留下的秘密和不正當交易。

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