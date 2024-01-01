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大塊頭出亂子

歷史頻道 - 今日 07:10PM
 
在愛荷華州上空37,000英尺處，一架DC-10飛機在飛行途中爆炸。頭腦敏捷的飛行員選擇緊急迫降，挽救了184名乘客的生命。但這場災難為何會發生呢？

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