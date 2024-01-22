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連環殺手倖存者

罪案偵輯頻道 - 2024.01.22(一) 07:25PM
 
1997年3月23日，也就是荷西·拉米雷茲·岡薩雷斯在當地餐廳工作的第三天，他與三名同事遭到攻擊。荷西講述自己當時被刺傷並留著等死時，是如何活下來。

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