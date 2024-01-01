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致命救護

Lifetime - 今日 10:00PM
 
一位工作繁忙的媽媽雇了一名護士來照顧她患有早發性癡呆症的父親。很快，龐大的家產讓這位性感迷人的護士心生貪婪，她處心積慮地想要謀奪這筆財富，一場詭異的騙局開始上演。

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