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黃金48小時現場：關鍵時刻

罪案偵輯頻道 - 今日 07:25PM
 
不顧一切的被告人要在法院進行不可能的逃脫任務；年輕男子準備在法庭與自己的父母爭吵；崩潰的父親做出了令人心碎的受害者影響聲明等。

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